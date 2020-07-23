В Киеве завтра без осадков, температура днем до +25°

В столице завтра немного потеплеет.

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Погода в Киеве 24 июля будет солнечной, температура днем до +25°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.

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