В Киеве завтра без осадков, температура днем до +25°
В столице завтра немного потеплеет.
Погода в Киеве 24 июля будет солнечной, температура днем до +25°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +12°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +12°
- Киев+23°... +16°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:95 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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