В Киеве завтра без осадков, температура днем до +25°

17:00, 23 июля 2020
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В столице завтра немного потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 24 июля будет солнечной, температура днем до +25°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 июля, в Украине без осадков, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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