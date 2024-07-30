Начало недели принесло для Киевщины ветреную и довольно свежую погоду. Причиной такой ситуации стал циклон у северо-восточных границ страны. Однако подобная погода будет царить в столице недолго. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, 30 июля в столице будет самый прохладный и пасмурный день этой недели, временами будет идти дождь.
"Однако уже со среды циклон будет отходить в восточном направлении, усилит влияние поле повышенного давления с юго-запада и будет царить преимущественно солнечная спокойная погода с комфортным температурным фоном", - сообщают в Укргидрометцентре.
Так, 31 июля и 1 августа в Киеве будет до +25°, а уже со 2 августа температура повысится до +28°.
Когда погода в Украине стабилизируется - прогноз
Текущая неделя будет характеризоваться снижением температуры и довольно ветреной погодой, особенно в последние дни июля.
Определенное ослабление ветра в Украине ожидается уже в среду, 31 июля. С этого дня циклон будет отходить в восточном направлении.
Также со среды в большинстве областей будет погода без осадков, лишь по северо-восточным областям могут быть отдельные кратковременные дожди.
До конца недели существенных температурных колебаний не будет наблюдаться.