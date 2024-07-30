30 июля в столице будет самый прохладный и самый пасмурный на этой неделе день.

Начало недели принесло для Киевщины ветреную и довольно свежую погоду. Причиной такой ситуации стал циклон у северо-восточных границ страны. Однако подобная погода будет царить в столице недолго. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 30 июля в столице будет самый прохладный и пасмурный день этой недели, временами будет идти дождь.

"Однако уже со среды циклон будет отходить в восточном направлении, усилит влияние поле повышенного давления с юго-запада и будет царить преимущественно солнечная спокойная погода с комфортным температурным фоном", - сообщают в Укргидрометцентре.

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Так, 31 июля и 1 августа в Киеве будет до +25°, а уже со 2 августа температура повысится до +28°.

Когда погода в Украине стабилизируется - прогноз

Текущая неделя будет характеризоваться снижением температуры и довольно ветреной погодой, особенно в последние дни июля.

Определенное ослабление ветра в Украине ожидается уже в среду, 31 июля. С этого дня циклон будет отходить в восточном направлении.

Также со среды в большинстве областей будет погода без осадков, лишь по северо-восточным областям могут быть отдельные кратковременные дожди.

До конца недели существенных температурных колебаний не будет наблюдаться.

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