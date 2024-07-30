Самым прохладным днем будет вторник.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на этой неделе, отметив, что ожидается снижением температуры и ветер.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, как долго продлится определенное похолодание, которое сейчас пришло в Украину, какими будут последние дни июля и что будет с погодой в первые дни августа.

"Эта неделя - завершается июль, начинается уже последний месяц лета. Он будет характеризоваться как раз снижением температуры и довольно ветреной погодой, особенно в первой половине недели. То есть в последние дни июля", - рассказала эксперт.

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Птуха объяснила, что над странами Балтии образовался активный циклон. И в ночь на понедельник через территорию Украины проходил атмосферный фронт, который сейчас перемещается к юго-восточным районам страны.

"За ним сейчас у нас уже более такой период с прояснением есть. Но потом поступит вторая часть "порции" циклона с севера, потому что он от стран Балтии будет двигаться к северо-восточным границам нашей страны", - отметила синоптик.

Сегодня в северных, восточных и большинстве центральных областей местами будут кратковременные дожди и больше облачности. А остальные территории останутся без осадков.

Она добавила, что основное внимание стоит обратить на ветер и его порывы. Так, он будет продолжаться в направлении с северо-запада: скорость 7-12 метров в секунду, но порывы будут 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Украине практически по всем областям, кроме южных, ожидается именно такая ветреная погода.

"И определенное ослабление ожидается уже на среду. Потому что в среду этот циклон будет отходить в восточном направлении. То есть он полноценно, скажем так, не зайдет на нашу территорию. Он только у северо-восточных границ немножечко побудет и дальше пойдет на восток. И его влияние, соответственно, будет ослабевать", - рассказала Птуха.

Со среды, отметила эксперт, в большинстве областей будет погода без осадков. Ведь с юго-запада на страну будет влиять поле повышенного давления.

"Только 31 числа - это остаточные процессы по северо-восточным областям еще от того циклона, скажем так: могут быть отдельные кратковременные дожди. Ветер в среду также будет ослабевать... Но температура пока существенно не изменится", - отметила синоптик.

Так, прохладнее всего будет во вторник - для северных, восточных и центральных областей. "Потому что будет больше облачности, ветер и плюс дожди периодически", - сказала эксперт.

По словам Птухи, ночная температура в ближайшие дни будет составлять +11...+16 градусов, а днем +20...+25 градусов. На юге Украины, традиционно, теплее: ночью +15...+20 градусов, а днем +24...+29 градусов.

"И в принципе, до конца недели существенных каких-то температурных колебаний не будет наблюдаться. Единственное, что за счет того, что будет уже больше солнечных прояснений во второй половине недели в большинстве областей, то конечно, солнышко немножечко будет добавлять градусы", - сказала она.

Синоптик привела пример, что в Киеве в начале недели +20...+25 градусов тепла днем, а в конце недели - уже местами и +27...+28 градусов. "Пока без 30-к и без жары. Достаточно комфортная неделя такая по температуре", - рассказала Птуха.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на ближайшей неделе в Украине ожидается комфортная летняя погода с периодическими дождями и временами порывистым ветром.

В первой половине недели на погоду в большинстве областей Украины будет влиять циклон, который сформируется над странами Балтии и постепенно будет продвигаться в юго-восточном направлении.

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