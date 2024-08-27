Осадков до 31 августа в столице не ожидается.

До конца лета осталось буквально несколько дней. В Киеве они будут по-летнему теплыми и даже жаркими. Осадков на этой неделе в столице не ожидается. об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"На этой неделе продолжаем наслаждаться летней погодой", - говорят синоптики.

По их данным, температура ночью будет +18°...+20°, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +31°...+32°.

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Также синоптики напомнили, что по области и Киеву царит чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 27 августа - прогноз

Во вторник, 27 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет северо-восточный и восточный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем по всей стране повысится до +29°...+34°, только на высокогорье Карпат будет свежее, +20°...+25°.

В Киеве сегодня также будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем по области ожидается от +29° до +34°, а в Киеве столбики термометров покажут +31°...+33°.

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