Синоптики предупреждают о грозах на Западе и Юге Украины

09:47, 21 июля 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупреждают о грозы на Западе и Юге Украины / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о грозы на Западе и Юге Украины / фото УНИАН

Во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 июля ночью в южных, днем в западных областях дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля в Украине без осадков, температура до +33°. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +25°.В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +29°. В центре без осадков, температура до +32°.

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Теги: #погода#Гроза
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