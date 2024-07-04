5 июля в столице может быть кратковременный небольшой дождь.

Накануне выходных, 5 июля, в Киеве станет легче дышать - температура снизится на 4-5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +18°...+19°, а днем столбики термометров покажут +25°...+27°. Ожидается практически безоблачная погода, а днем возможен кратковременный небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет постепенно повышаться, 741-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 5 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 5 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°, дождь.

В Одессе 5 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, гроза.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+29°, гроза.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.

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