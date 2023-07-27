Перед выходными, 28 июля, погода в Киеве нормализуется: температура чуть поднимется и станет больше солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до +23°...+24°. Ожидается практически безоблачная погода, осадки не прогнозируются.
Вете будет северо-западного направления, 2,9 - 3,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет постепенно расти, 740-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 28 июля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, возможен легкий дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Тернополе 28 июля ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+23°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно,сплошная облачность, температура воздуха +17°...+21°, ливень.
В Одессе 28 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+21°, ливень.
В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, легкий дождь.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +21°, днем +28°.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Синоптик назвал точную дату, когда дожди покинут Украину
- Укргидрометцентр дал неутешительный прогноз на август 2023
- В Украине объявлен І уровень опасности: какие области окажутся под ударом стихии (карта)