Осадков в столице 28 июля не ожидается.

Перед выходными, 28 июля, погода в Киеве нормализуется: температура чуть поднимется и станет больше солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до +23°...+24°. Ожидается практически безоблачная погода, осадки не прогнозируются.

Вете будет северо-западного направления, 2,9 - 3,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет постепенно расти, 740-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 28 июля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, возможен легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 28 июля ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+23°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно,сплошная облачность, температура воздуха +17°...+21°, ливень.

В Одессе 28 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+21°, ливень.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, легкий дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +21°, днем +28°.

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