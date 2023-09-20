В столице 21 сентября возможен небольшой дождь.

В четверг, 21 сентября, в Киеве станет немного теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°...+25°. В течение дня будет облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможен легкий дождик.

Ветер будет слабый, переменный, его скорость составит 1,3 - 1,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +25°.

В Тернополе 21 сентября ночью будет +13°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +12° днем +25°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 21 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

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