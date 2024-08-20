Температура в столице повысится до +33°...+35°.

21 августа в Киеве будет сильная жара, а уже на следующий ден, 22 числа, температура в столице немного снизится. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью будет тепло, +20°...+22°, а днем столбики термометров поднимутся до +33°...+35°. В Киеве весь день будет ясно и безоблачно, осадки не прогнозируются.

Ветер будет юго-восточный и по-прежнему очень слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть снизится, 742-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 21 августа - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +30°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.

В Тернополе 21 августа ночью будет +19°, днем +34°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +33°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +31°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +16°...+35°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +33°, ясно и бещоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+34°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +36°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+35°.

В Одессе 21 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +21°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +35°, практически безоблачно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +19°...+34°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +36°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +36°.

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