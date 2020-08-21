В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +29°

В столице сегодня спадет сильная жара

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до +29°.

Читайте также Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.

Погода в Украине

Погода в Украине 21 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

Погода в Украине на 21 августа / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +28°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +34°.

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди.

В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.