В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +29°
В столице сегодня спадет сильная жара
Погода в Киеве 21 августа будет дождливой, температура днем поднимется до +29°.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер западный и северо-западный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.
Погода в Украине
Погода в Украине 21 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +28°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +34°.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 21 августа, по всей Украине будет очень жарко и почти без осадков. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди.
В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
- Винница+28°... +15°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+34°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+33°... +16°
- Луганск+32°... +16°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+35°... +20°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+32°... +14°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +13°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+27°... +16°