Также в столице ожидается небольшой снег.

В среду, 19 февраля, в Киеве температура повысится до -2°, что сделает этот день самым теплым на этой неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на среду температура снизится до -9°, днем будет -2°, а ближе к вечеру среды в столице похолодает до -5°. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.

Ветер изменит направление на западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 756 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.

В Тернополе 19 февраля ночью будет -10°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем 0°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем +2°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем 0°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-4°.

В Одессе 19 февраля - ясно, температура ночью -8°, днем -1°.

В Херсоне в среду ночью будет -8°, днем -2°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью -12°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -4°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -7°...-3°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -5°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -15°, днем -3°.

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