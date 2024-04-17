Весь день в столице будет пасмурно, а температура не поднимется выше +6°...+8°.

18 апреля киевлян ждет холодная и мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня в столице будет пасмурно и дождливо, небо скроется за облаками. Ожидается ливень. Ночью столбики термометров покажут +6°...+7°, а днем будет практически такая же температура, +7°...+8°.

Ощущение холода добавит северный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 733-737 миллиметров ртутного столба.

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Погода 18 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Тернополе 18 апреля ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +6°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+7°, пасмурно, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +6° днем +8°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+8°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с грозой.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +12°...+19°, гроза.

В Одессе 18 апреля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

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