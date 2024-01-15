В столице также ожидается небольшой снег.

В понедельник, 15 января, температура в Киеве крткосрочно поднимется выше "нуля" и пройдет небольшой снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут -1°, днем воздух прогреется до +1°, а вечером температура снова снизится до -1°...-2°. Ожидается небольшая облачность, в течение дня вероятен небольшой снег.

Прохлады добавит юго-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 732-734 миллиметра ртутного столба.

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Погода 15 января - прогноз по городам Украины

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 15 января ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.

В Одессе 15 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня автра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+4°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем 0°.

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