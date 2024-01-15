Температура в ряде областей повысится до +3°...+5°.

В понедельник, 15 января, в Украине продолжится небольшое и кратковременное потепление. Ночные морозы ослабнут до -1°...-7°, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1° до +5°. На севере и северо-западе Украины будет снежить. На остальной территории ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, снег.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 15 января ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.

В Одессе 15 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня автра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+4°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем 0°.

Приметы погоды 15 января

15 января на полях иней - будет мокрый год.

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