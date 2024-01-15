В понедельник, 15 января, в Украине продолжится небольшое и кратковременное потепление. Ночные морозы ослабнут до -1°...-7°, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1° до +5°. На севере и северо-западе Украины будет снежить. На остальной территории ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, снег.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 15 января ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-1°.
- В Одессе 15 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня автра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -4°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -1°.
- В Днепре температура ночью будет -7°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+4°.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем 0°.
Приметы погоды 15 января
15 января на полях иней - будет мокрый год.