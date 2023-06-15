Четверг, 15 июня, порадует киевлян сухой и теплой погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +20°, а в течение дня воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер северо-восточный, его скорость составит 1,3 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 15 июня - прогноз на сегодня
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +22°.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 15 июня ночью будет +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
В Виннице сегодня будет +13°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +26°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +17°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +14°...+25°.
В Одессе 15 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +14°...+22°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.