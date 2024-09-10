Температура в столице повысится до +28°.

В среду, 11 сентября, в Киеве станет теплее на 2 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +16°...+18°, а днем воздух в столице прогреется до +26°...+28°. Ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость ожидается 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 11 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +15°, днем +19°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +21°.

В Тернополе 11 сентября ночью будет +16°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +22°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 11 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +24°.

В Херсоне в среду ночью будет +17°, днем +30°, пасмурно, возможен легкий дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+32°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.

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