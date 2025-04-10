Осадков в столице 11 апреля не ожидается.

В пятницу, 11 апреля, в Киеве ожидается последний холодный день, а уже с субботу температура начнет заметно повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до -3°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет дуть с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 11 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем +5°, дождь.

В Луцке будетпасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.

В Тернополе 11 апреля ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, снег, переходящий в дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -5°...+4°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+4°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

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