В пятницу, 11 апреля, в Киеве ожидается последний холодный день, а уже с субботу температура начнет заметно повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура в столице упадет до -3°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет дуть с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 11 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем +5°, дождь.
В Луцке будетпасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.
В Тернополе 11 апреля ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, снег, переходящий в дождь.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -5°...+4°, пасмурно.
В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+4°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -3°...+2°.
В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+4°, снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.