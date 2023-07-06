Атмосферные фронты испортят погоду во многих областях нашей страны.

В пятницу, 7 июля, во многих областях Украины ожидается очень неблагоприятная погода.

"Учитывая мощные температурные контрасты - от +20 градусов за фронтом и до +39 градусов перед фронтом - явления (сильные ливни, шквалы, град) могут быть сильными и, возможно, нанести вред", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, атмосферные фронты обусловят в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины (преимущественно Одесская, Николаевская область) сильные ливни и грозы, а при грозах возможны шквалы и град.

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На востоке серьезных осадков не предвидится, преимущественно солнце и жара. Волынь, Львовская область и вечером Закарпатье также завтра освободятся от дождей.

"Будьте крайне осторожны - паркуйте автомобиль подальше от высоких старых деревьев, рекламных щитов и т. д., избегайте грозы...",- предостерегла синоптик.

"В Киеве на Ивана, 7 июля, предполагается сложная погода - сильные ливни, грозы, при грозах возрастает вероятность шквала и града", - отмечает Наталья Диденко.

В то же время, по ее данным, в столице начнет спадать жара. Завтра в Киеве ожидается уже +25...+27 градусов.

Напомним, в столице и в Киевской области на завтра, 7 июля, объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, а днем по области - в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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