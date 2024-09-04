В ряде обалстей сегодня также будет дождливо.

4 сентября в Украине станет несколько свежее, а в ряде областей температура вообще снизится до +22. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неожиданно прохладно будет в Одесской, Днепропетровской областях, где-то днем местами даже +22...+25 градусов", - рассказала она.

В целом, по ее словам, сегодня температура воздуха в Украине будет ниже, комфортной, +24...+29 градусов.

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Умеренная жара около +30 градусов ожидается только на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе Украины.

"Дожди, даже временами грозовые ливни пройдут 4-го сентября в южной части Украины. Во второй половине дня, вечером осадки могут дойти до Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областей", - спрогнозировала эксперт по погоде.

На остальной территории Украины, по ее данным, сегодня будет преобладать сухая воздушная масса.

Погода в Киеве - прогноз на 4 сентября

В Киеве сегодня ожидается сухая и теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов.

"Разве что южные облака поделятся со столицей облаками. Но не дождем", - сказала Наталка Диденко. То есть сегодня в Киеве ожидается увеличение облачности, без осадков, тепло.

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