Местами пройдут небольшие дожди.

В четверг, 4 апреля, температура в Украине продолжит снижаться. Холоднее всего будет на севере страны, где столбики термометров покажут лишь +9°...+12. Самая теплая погода ожидается на юге и юго-востоке, +18°...+21°. Местами на западе и северо-востоке пройдут дожди. Облачность станет больше, а ветер начнет утихать. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +13°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 4 апреля ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +9°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+14°.

В Одессе 4 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+18°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.

Приметы погоды 4 апреля

Если в этот день солнце в кругах , то урожай будет хорошим.

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