Сегодняшний день называют в народе Максим-исповедник, Максим-утешитель или Максимов день.

Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник 3 февраля - день памяти Максима Исповедника.

Сначала он служил императору, но затем разочаровался в нем и принял монашество в Хрисопольском монастыре. Святой прославился как защитник православия и противник еретиков.

Также сегодня почитается память Максима Грека, святого времен Руси, выдающегося писателя, публициста, филолога и богослова.

В этот день пары проводили ритуал на укрепление брака. Мужчина и женщина брались за руки, выходили во двор и говорили: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Затем вместе стряхивали с деревьев иней.

Преподобный Максим считается помощником и утешителем в бедах. Сегодня вспоминали добрым словом всех, кто когда-либо помогал человеку. Почитали добрых и сердобольных людей. А зло и обиды в этот день считались за служение дьяволу. Святому молились о заступничестве сирот и вдов.

Хозяйки в этот день пекли пироги с рыбой, грибами, картошкой, яйцами. Этими пирогами угощали родных, нищих и добрых людей. 3 февраля нужно помириться с тем, с кем была ссора. Нельзя ругаться и скандалить. На Максима, если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется. Считается, что если в этот не удалось сделать запланированное, то это лучшему - Максим от беды увёл.

Приметы погоды 3 февраля

Безоблачная погода сегодня - к ранней весне.

Погожий день сегодня сулит хорошую погоду весной.

Холодный и сухой день предвещает жаркий август.

Если Луна ночью прячется в облаках, то хороший урожай будет. Если же ночь безоблачная - будет неурожайный год.

На заре ясно - к морозам в ближайшие дни.

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