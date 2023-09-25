Осадков в стране 26 сентября не будет.

Во вторник, 26 сентября, практически по всей Украине установится ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Осадков не ожидается, в течение дня будет тепло: в большинстве областей будет +24°...+27°, местами на востоке, в центральных и южных областях будет до +28°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +15° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 26 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +15°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +28°.

Приметы погоды 26 сентября

26 сентября - к этому времени собирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы. Если в этот день грач улетает - снег пойдет.

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