В большинстве областей пройдут дожди и грозы.

Воскресенье, 25 июня, в Украине уже не будет сильно жарким. 30-градусная жара останется лишь местами на юге и в районе Кривого Рога. В большинстве областей пройдут дожди, местами сильные и в сопровождении гроз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины небольшие дожди ожидаются лишь в Хмельницкой, Волынской и Ривненской областях. На остальной территории будет сухо. Столбики термометров покажут +21°...+23°, а на Закарпатье воздух прогреется до +28°.

На севере Украины будет дождить. Благодаря осадкам температура тут снизится до +20°...+23°.

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На востоке столбики термометров покажут +24°...+27°. В Харьковской области будут дожди, в Донецкой - грозы.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет +24°...+25°, а на остальной территории температура поднимется до +28°...+30°. Ожидаются дожди и грозы.

На юге Украины также везде, кроме Крыма, погремят грозы, местами - ливни. Температура будет от +26° до +31°.

Приметы погоды 25 июня

25 июня - Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы - к доброму урожаю.

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