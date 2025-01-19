В воскресенье, 19 января, в Украине продолжится спокойная и относительно теплая погода. По всей старне температура будет со знаком "плюс", существенных осадков не ожидается, вместо них - небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет от 0° до +5°. Самая холодная погода ожидается на Закарпатье, а самая теплая - на Прикарпатье. Без осадков.
Сухая погода с достаточным количеством солнца будет сегодня на севере Украины. Тут столбики термометров покажут +3°...+4°.
Прохладнее всего сегодня будет на востоке страны - всего около +2°. Тут будет преобладать пасмурная погода.
В центральной части страны ожидается небольшая облачность. Температура тут повысится до +2°...+4°.
Сухая погода с небольшой облачностью ждет сегодня и жителей южных областей Украины. Тут воздух прогреется до +2°...+6°.
19 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
19 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Макария Египетского.
Если в этот день погода ясная, то лето будет засушливое, если оттепель - то будет хороший урожай. Если в этот день идет снег, то будет хороший урожай гречихи. Если собаки много лают – будет много зверя и дичи. Если в этот день звездная ночь, то будет хороший урожай орехов и ягод.