17 июня православная церковь чтит святителя Митрофана, которого считают покровителем ветров и дождей. Замечали, что в середине июня часто портится погода. Ветру в этот день очень радовались и считали его предвестником богатого урожая. А дожди в этот народный праздник, по приметам, смывают все болезни с людей и домашнего скота.
Народный праздник сегодня, 17 июня, известен как Митрофан-навозник. В середине июня начинается период активного роста овощей, когда они больше всего нуждаются в подкормках. А самым доступным удобрением для наших предков был навоз.
День Митрофана издавна считается удачным для посева гречки и льна. Гречиху наши предки сеяли после того, как на огороде покраснеет клубника. В целом в Митрофанов день целый день работали в огороде, если не было дождя. Сегодня считается хорошей приметой много трудиться и поздно лечь спать. Тогда в будущем будет везти во всех делах.
Рожденные 17 июня люди очень талантливые, хотя часто себя недооценивают. Очень не любят непрошенные советы и вмешательства в свои дела. Им часто везет в финансовой сфере, а на работе их ценят как исполнительных сотрудников.
Что нельзя делать 17 июня
В праздник 17 июня нельзя смотреть в разбитое зеркало и на свое отражение в воде.
Нельзя в этот день неуважительно относиться к воде - бросать туда мусор, сливать отходы, плевать, ловить рыбу.
В этот день нельзя лениться, откладывать дела, поздно вставать и рано ложиться. Этот день считается праздником тружеников.
Не стоит в эту дату вытирать ребенка полотенцем взрослых. Также не рекомендуется стричь детей.
Плохой приметой считается сегодня хлопать друг друга по плечу.
Приметы погоды 17 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если на Митрофана пошел дождь, то ещё несколько дней будет дождить.
- Воздух утром очень душный - к ухудшению погоды.
- Цветы сильно пахнут - к скорому дождю.
- Сильный ветер сегодня предвещает хороший урожай овощей, радуга - ягод, роса - грибов и орехов.
- Если посреди дня закрылись кувшинки на воде, то скоро будут осадки.
- Муравьи ползают далеко от муравейника - к улучшению погоды и жаре.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.