Народный праздник 17 июня известен под названиями Митрофанов день, Митрофан-навозник.

17 июня православная церковь чтит святителя Митрофана, которого считают покровителем ветров и дождей. Замечали, что в середине июня часто портится погода. Ветру в этот день очень радовались и считали его предвестником богатого урожая. А дожди в этот народный праздник, по приметам, смывают все болезни с людей и домашнего скота.

Народный праздник сегодня, 17 июня, известен как Митрофан-навозник. В середине июня начинается период активного роста овощей, когда они больше всего нуждаются в подкормках. А самым доступным удобрением для наших предков был навоз.

День Митрофана издавна считается удачным для посева гречки и льна. Гречиху наши предки сеяли после того, как на огороде покраснеет клубника. В целом в Митрофанов день целый день работали в огороде, если не было дождя. Сегодня считается хорошей приметой много трудиться и поздно лечь спать. Тогда в будущем будет везти во всех делах.

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Рожденные 17 июня люди очень талантливые, хотя часто себя недооценивают. Очень не любят непрошенные советы и вмешательства в свои дела. Им часто везет в финансовой сфере, а на работе их ценят как исполнительных сотрудников.

Что нельзя делать 17 июня

В праздник 17 июня нельзя смотреть в разбитое зеркало и на свое отражение в воде.

Нельзя в этот день неуважительно относиться к воде - бросать туда мусор, сливать отходы, плевать, ловить рыбу.

В этот день нельзя лениться, откладывать дела, поздно вставать и рано ложиться. Этот день считается праздником тружеников.

Не стоит в эту дату вытирать ребенка полотенцем взрослых. Также не рекомендуется стричь детей.

Плохой приметой считается сегодня хлопать друг друга по плечу.

Приметы погоды 17 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на Митрофана пошел дождь, то ещё несколько дней будет дождить.

Воздух утром очень душный - к ухудшению погоды.

Цветы сильно пахнут - к скорому дождю.

Сильный ветер сегодня предвещает хороший урожай овощей, радуга - ягод, роса - грибов и орехов.

Если посреди дня закрылись кувшинки на воде, то скоро будут осадки.

Муравьи ползают далеко от муравейника - к улучшению погоды и жаре.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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