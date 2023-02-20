Осадки ожидаются по всей стране, местами потеплеет до +11°...+13°.

Во вторник, 21 февраля, температура в Украине продолжит повышаться, однако налетят осадки. По всей старне ожидаются дожди, местами - ливни и мокрый снег. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, +4°...+6°, а местами на юге и на Прикарпатье температура поднимется до +10°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +8°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Тернополе 21 февраля ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, облачно с прояснениями, легкий дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, ливень.

В Виннице завтра будет +4°...+8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +1° днем +6°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+5°, ливень.

В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...+4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°, ливень.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +6°, легкий дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +5°, небольшой дождь.

Приметы погоды 21 февраля

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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