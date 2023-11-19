Из-за непогоды, бушующей в области с вечера 17 ноября, по состоянию на утро воскресенья без света остаются еще более 18 тыс. домов в 47 населенных пунктах области.

В Одессе, где не утихает сильный ветер, было повалено более сотни деревьев, а также пошел первый снег.

Как сообщают городские власти, по состоянию на 07:00 было известно о 52 поваленных ветром деревьях и семи крупных ветвях. К 12:00 сильными порывами ветра было повалено уже 109 деревьев и 51 большая ветка.

"Зафиксировано 28 порывов проводов наружного освещения и 18 повреждений контактной сети. Кроме того, известно о трех случаях повреждения кровли и двух остановочных комплексов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже вторые сутки подряд одесские коммунальщики ликвидируют последствия сильного ветра с дождем и снегом. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду.

Непосредственно на улицах Одессы сейчас ликвидируют последствия стихии более 350 сотрудников коммунальных предприятий города. В работах задействовано девять автовышек, четыре трактора и 48 единиц другой разнообразной спецтехники.

Кроме того, в Telegram-канале городских властей отмечается, что в Одессе пошел первый снег. В заметке опубликованы соответствующие фото.

На сайте ДТЭК "Одесские электросети" сообщается, что энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды, бушующей в Одесской области с вечера 17 ноября. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 26 линий и 568 подстанций, что позволило вернуть свет для 26 161 дома в 65 населенных пунктах области. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

По состоянию на 9 утра 19 ноября без света остаются 18 тыс. 191 домов в 47 населенных пунктах области. Больше всего от непогоды пострадали Одесский, Измаильский и Белгород-Днестровский районы. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 23 воздушных линий и 342 высоковольтных и трансформаторных подстанций.

По прогнозам синоптиков, 19 ноября на территории Одесской области будут сохраняться сложные погодные условия, поэтому, вероятны новые отключения света.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, погода напомнит украинцам о приближении зимы. По всей стране похолодает, днем в большинстве областей будет 0°...+4°. Лишь на юге и в Закарпатской области температура поднимется немного выше. Осадки покинут западные области и сместятся на юго-восток страны.

Ожидается, что на юге будет пасмурно, сплошная облачность. Температура в пределах от + 3° до +5°. Местами пройдут дожди.

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