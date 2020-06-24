На западе Украины подтоплены более полусотни населенных пунктов, спасатели готовят эвакуацию населения

В зоне стихийного бедствия работают более 500 спасателей и полицейских.

Последствия непогоды затронули 8 областей Украины / Фото УНИАН

В западных регионах Украины, в частности в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в результате непогоды подтоплены более 50 населенных пунктов. Ситуация остается угрожающей, власти готовят эвакуацию населения.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал советник главы МВД Иван Варченко. По его словам, чрезвычайные ведомства готовятся к тому, что погода не улучшится в ближайшие дни.

"Сегодня, завтра и послезавтра, 25 июня, согласно прогнозам Гидрометцентра, могут быть осадки, которые принесут дополнительные осложнения. Из-за этого - максимальная мобилизация, готовность всей системы по сотням населенных пунктов в восьми областях, которые уже подверглись разрушительным последствиям непогоды. Так случилось, что после засушливой весны природа решила компенсировать очень щедро недостаток влаги. Мы видим, что ситуация остается угрожающей, советуем людям быть очень внимательными и осторожными", - заявил он.

По словам Варченко, в зоне стихийного бедствия работают более 500 полицейских и спасателей.

"Вертолеты ГСЧС осуществляют свою работу, в частности новые вертолеты, которые пришли в течение прошлого и позапрошлого года. Сейчас они работают, помогают спасать людей, эвакуировать животных, автомобили, которые оказались оторванными от дороги из-за размытия кусков трассы", - рассказал советник министра.

Он также призвал людей брать с собой ценные вещи и предупредил, что попытки мародерства будут жестко и быстро наказываться.

Варченко рассказал о подготовке эвакуации местных жителей.

"Эвакуацию готовят органы местного самоуправления совместно со спасателями. Имеем информацию по Украине о более 50 населенных пунктов, пострадавших в той или иной мере. Речь идет о сотнях людей, если мы говорим об эвакуации. Речь идет о наиболее пострадавших районах, где людей ждет опасность" , - заявил он.

Напомним, мощный паводок на Буковине повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы, в результате чего без газа остались несколько сел, а газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой.

Как сообщал УНИАН, 24 июня на реке Прут возле Черновцов ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста, максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 кубометров в секунду.