В Чехии умер двухлетний ребенок, пострадавший от торнадо.

В Чехии в госпитале города Брно от полученных во время торнадо травм, который пронесся по стране 24 июня, умер двухлетний ребенок.

Травмы ребенка были слишком тяжелые, поэтому количество жертв стихии возросло до шести, сообщает Радио свобода.

Торнадо в Чехии

Больше всего из-за стихийного явления в Чехии пострадали жители поселков Моравскую Новая Вес, Грушки, Микулчице и Лужице: в районах, по которым пронесся торнадо, уничтожено 1200 домов, 70 из них - вдребезги.

Местные власти предполагают, что на восстановление домов пострадавших граждан может потребоваться около 50 миллионов евро. Помочь пострадавшим от торнадо прибыли сотни добровольцев со всей Чехии, а на счет доровольной помощи только в течение первых часов после стихии поступило более миллиона евро.

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Автор: Олег Давыгора