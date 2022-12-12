Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

В понедельник, 12 декабря, в Львове не курсируют трамваи и троллейбусы.

Как сообщили во Львовском городском совете, на автобусные маршруты сегодня выпустят больше транспортных средств.

Прекращение курсирования электротранспорта связано с обледенением трамвайной и троллебусной электросети, а также многочисленными порывами контактной сети вследствие падения деревьев,

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"Аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" работают в усиленном режиме, чтобы восстановить движение трамваев и троллейбусов в городе", – отметили в коммунальном предприятии.

Непогода во Львове

Накануне УНИАН сообщал, что на западе Украины ухудшится погода. В воскресенье, 11 декабря, во Львове из-за налипания мокрого снега и обледенения веток упало более сотни деревьев. Из-за падения веток деревьев были повреждены автомобили и электросети.

В понедельник, 12 декабря, по прогнозу во Львове небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

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