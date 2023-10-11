Синоптики снова предупреждают о заморозках на поверхности почвы и в воздухе.

Ночью 12 октября в ряде областей ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Ночью 12 октября в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0...-5°. ІІ уровень опасности, оранжевый", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях заморозки 0...-5° ожидаются поверхности почвы. Из-за этого в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине-прогноз на 12 октября

По данным Украинского гидрометцентра, 12 октября в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в северных и северо-западных областях днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы, в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 13-18° тепла. На остальной территории ночью 5-10° тепла, днем воздух прогреется до 16-21°, а на Прикарпатье потеплеет до 24°.

На Киевщине 12 октября также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 16-21° тепла. В Киеве ночью 7-9° тепла, а днем будет около 20°.

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