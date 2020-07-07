На юге Одесской области выпал крупный град, ливень затопил населенные пункты (фото)

В социальных сетях местные жители тиражируют фотографии града, размер которого достигает голубиного яйца и больше.

Размер града достигал голубиного яйца / скриншот из видео

На юге Одесской области выпал крупный град, ливень затопил населенные пункты.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Измаил Андрей Абрамченко.

Он написал, что в Измаиле прошел сильный дождь, сопровождающийся местами градом и порывистым ветром.

Фото Измаил

«Это привело к повреждению большого количества деревьев, сетей энергоснабжения и уличного освещения. Объемы повреждений уточняются. Коммунальные службы восстанавливают инфраструктуру города», - сообщил Абрамченко.

Фото Измаил

В социальных сетях местные жители тиражируют фотографии града, размер которого достигает голубиного яйца и более.

В региональном главке Нацполиции в Одесской области сообщили, что ливень затопил город Арциз.

Фото Измаил

«Ливень затопил в городе улицы Строителей, Добровольского, Гагарина и Чкалова, в результате чего они перекрыты», - сообщили в главке.

Фото Измаил

Людей просят для собственной безопасности пересидеть непогоду дома.

Аналогичная ситуация наблюдается во многих населенных пунктах региона.

Фото Измаил

Как сообщал УНИАН, улицы Черкасс накануне затопило в результате мощного ливня с ветром и градом. Автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.