На юге Одесской области выпал крупный град, ливень затопил населенные пункты (фото)

23:02, 7 июля 2020
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В социальных сетях местные жители тиражируют фотографии града, размер которого достигает голубиного яйца и больше.

Размер града достигал голубиного яйца / скриншот из видео
Размер града достигал голубиного яйца / скриншот из видео

На юге Одесской области выпал крупный град, ливень затопил населенные пункты.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Измаил Андрей Абрамченко.

Он написал, что в Измаиле прошел сильный дождь, сопровождающийся местами градом и порывистым ветром.

Фото Измаил
Фото Измаил

«Это привело к повреждению большого количества деревьев, сетей энергоснабжения и уличного освещения. Объемы повреждений уточняются. Коммунальные службы восстанавливают инфраструктуру города», - сообщил Абрамченко.

Фото Измаил
Фото Измаил

В социальных сетях местные жители тиражируют фотографии града, размер которого достигает голубиного яйца и более.

В региональном главке Нацполиции в Одесской области сообщили, что ливень затопил город Арциз.

Фото Измаил
Фото Измаил

«Ливень затопил в городе улицы Строителей, Добровольского, Гагарина и Чкалова, в результате чего они перекрыты», - сообщили в главке.

Фото Измаил
Фото Измаил

Людей просят для собственной безопасности пересидеть непогоду дома.

Аналогичная ситуация наблюдается во многих населенных пунктах региона.

Фото Измаил
Фото Измаил

Как сообщал УНИАН, улицы Черкасс накануне затопило в результате мощного ливня с ветром и градом. Автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.

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Теги: #Одесса#непогода
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