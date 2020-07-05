Черкассы затопило мощным ливнем: местные ныряли "бомбочкой" на затопленных улицах (фото, видео)
Накануне в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков.
Улицы Черкасс накануне затопило в результате мощного ливня с ветром и градом. Автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.
Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье
Видео последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.
Как сообщает «Суспільне», руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что 4 июля в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков. Мощный ливень продлился всего 40 минут, но за это время выпало 31,4 мм дождя.
Район Д умеет удивлятьОпубликовано Димой КлевцовымСуббота, 4 июля 2020 г.
Ранее на Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+28°... +16°
- Днепр+37°... +20°
- Донецк+37°... +17°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+36°... +22°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кропивницкий+32°... +18°
- Луганск+36°... +17°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+36°... +23°
- Полтава+34°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+36°... +20°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:68 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей