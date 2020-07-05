Черкассы затопило мощным ливнем: местные ныряли "бомбочкой" на затопленных улицах (фото, видео)

Накануне в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков.

В Черкассах бушевала непогода / Суспільне

Улицы Черкасс накануне затопило в результате мощного ливня с ветром и градом. Автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.

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Видео последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

Как сообщает «Суспільне», руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что 4 июля в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков. Мощный ливень продлился всего 40 минут, но за это время выпало 31,4 мм дождя.

Суспільне

Ранее на Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках.