Наводнения на западе: США выделят 100 тысяч долларов на преодоление последствий непогоды

Также в посольстве Соединенных Штатов сообщили, что американские власти будут тесно сотрудничать с правительством Украины для обеспечения быстрого и эффективного использования предоставленных средств.

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США предоставят Украине 100 тысяч долларов на преодоление последствий наводнений в Западной Украине.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.

«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений в Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тыс. долл. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины для обеспечения быстрого и эффективного использования предоставленных средств, чтобы помочь жителям западных областей преодолеть последствия гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки на протяжении 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На сегодняшний день в 180 населенных пунктах остаются подтопленными более 3,8 тыс. жилых домов. Также в результате наводнения разрушено более 200 км автодорог, 259 мостов, другие объекты.

25 июня Кабмин выделил из государственного резервного фонда 672 млн грн на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины.