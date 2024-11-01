Над северо-восточной Европой будет развиваться активный циклон, который будет влиять и на Украину.

На выходных погода в Украине будет ветреной и прохладной, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог".

Он пояснил, что в ближайшие дни над северо-восточной Европой будет развиваться активный циклон, который будет влиять также и на нашу страну. Его прохождение будет сопровождаться ветром и небольшим дождем. А еще на выходных в Украине похолодает:

"Кроме того, в результате поступления холодного воздуха со Скандинавского полуострова произойдет похолодание, начиная с северных и западных регионов".

Погода 2 ноября

В западных областях в субботу местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °С.

Видео дня

На севере Украины ночью будет дождливо, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер усилится до 9-14 м/с, а скорость порывов будет достигать 16-21 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, а днем снизится до +5...+10 °С.

В центральных областях утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 16-21 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +10...+15 °С.

На юге в субботу будет сухо, переменная облачность. Утром и днем местами порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью +9...+14 °С, днем воздух прогреется до +15...+20 °С.

В восточных областях утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет 9-14 м/с с порывами до 16-21 м/с. Ночью +7...+12 °С, а днем максимум +11...+16 °С.

Погода 3 ноября

В воскресенье в западных областях ожидается малооблачная и сухая погода, только ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер успокоится и будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью спадет до -4...+1 °С, днем похолодает до +4...+9 °С.

В северных областях также будет сухо. Ветер ослабнет до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем максимум +2...+7 °С.

В центральной части 3 ноября ожидается переменная облачность. Скорость ветра 7-12 м/с. Ночью похолодает до -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.

В южных регионах будет сухо. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем максимум +6...+11 °С.

На востоке Украины осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит -3...+2 °С, а днем будет +3...+8 °С.

На 1 ноября почти по всей Украине объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, повсеместно, кроме Закарпатья и южных областей, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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