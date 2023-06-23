Вечером 23 июня Львов накрыло мощным ливнем и ураганом. Очевидцы сообщают о граде в некоторых районах города.
Утверждается, что гроза надвинулась на город за считанные минуты.
Кое-где во Львове и области появились перебои с электроэнергией. Городской голова Андрей Садовый призвал граждан находиться подальше от деревьев.
Отдельно в сети сообщается о непогоде в Ивано-Франковске. Местные публикуют фото темных туч над городом.
Непогода во Львове - главное
Накануне Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на вечер, 23 июня.
По области сегодня во второй половине дня и до конца суток синоптики прогнозировали грозы.
Отмечалось, что порывы юго-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, местами будут шквалы со скоростью до 25-28 м/с.
Из-за непогоды в регионе был объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Грозы в Украине - актуальный прогноз
В субботу, 24 июня, погода в Украине начнет меняться. На смену жаре в западные и северные области придет долгожданное похолодание. На остальной территории пока будет +28°...+34°. Также практически по всей стране будут идти грозы, местами пройдут дожди и ливни.
Свежее всего будет во Львовской области, а самая высокая температура сохранится на Закарпатье. Ожидается небольшая облачность, в большинстве областей - грозы, местами - дожди.