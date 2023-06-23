По области сегодня во второй половине дня и до конца суток синоптики прогнозировали грозы.

Вечером 23 июня Львов накрыло мощным ливнем и ураганом. Очевидцы сообщают о граде в некоторых районах города.

Утверждается, что гроза надвинулась на город за считанные минуты.

Кое-где во Львове и области появились перебои с электроэнергией. Городской голова Андрей Садовый призвал граждан находиться подальше от деревьев.

Отдельно в сети сообщается о непогоде в Ивано-Франковске. Местные публикуют фото темных туч над городом.

Непогода во Львове - главное

Накануне Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на вечер, 23 июня.

По области сегодня во второй половине дня и до конца суток синоптики прогнозировали грозы.

Отмечалось, что порывы юго-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, местами будут шквалы со скоростью до 25-28 м/с.

Из-за непогоды в регионе был объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Грозы в Украине - актуальный прогноз

В субботу, 24 июня, погода в Украине начнет меняться. На смену жаре в западные и северные области придет долгожданное похолодание. На остальной территории пока будет +28°...+34°. Также практически по всей стране будут идти грозы, местами пройдут дожди и ливни.

Свежее всего будет во Львовской области, а самая высокая температура сохранится на Закарпатье. Ожидается небольшая облачность, в большинстве областей - грозы, местами - дожди.

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