Похолодание ожидается на западе и севере страны.

В субботу, 24 июня, погода в Украине начнет меняться. На смену жаре в западные и северные области придет долгожданное похолодание. На остальной территории пока еще будет +28°...+34°. Также практически по всей стране погремят грозы, местами пройдут дожди и ливни. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины температура упадет до комфортных +22°...+27°. Свежее всего будет во Львовской области, а самая высокая температура сохранится на Закарпатье. Ожидается небольшая облачность, в большинстве областей - грозы, местами - дожди.

На севере Украины также местами ожидаются грозы. Температура снизится, но не так сильно, как на западе - будет от +25° до +29°.

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В восточных областях пройдут дожди, но на температуру они никак не повлияют - будет +28°...+30°.

В центральной части Украины тоже будет очень жарко. Тут столбики термометров покажут раскаленные +28°...+34°. Ожидаются грозы, в Днепропетровской области - дожди.

На юге сегодня будет солнечно и жарко. Температура поднимется до +27°...+31°, небольшие дожди возможны лишь в Запорожской области.

Приметы погоды 24 июня

24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становится короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

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