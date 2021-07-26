Такая погода может продержаться в течение недели.

На юге Южно-Африканской Республики фиксируют аномально низкую температуру воздуха.

Об этом пишет DW.

В ряде городов 25 июля шел снег, из-за гололеда пришлось перекрыть дороги.

Синоптики сообщают, что в ночь 24 июля в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры.

Читайте такжеИндию затопило: число погибших увеличилось до 125 человек (фото)В городе Кимберли (центр Северо-Капской провинции) и прилегающих к нему районах впервые температура воздуха опустилась до минус 9,9 градуса Цельсия.

В Йоханнесбурге также новый температурный рекорд - 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд зарегистрировали 19 июля 1995 года - минус 6,3 градуса Цельсия.

Синоптики говорят, что такая погода продержится на территории Южно-Африканской Республики около недели.

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Автор: Людмила Жерновская