Несколько турецких черноморских провинций в последние дни пострадали от штормов и внезапных наводнений.

В городе Синоп (Турция), туристы засняли огромный водяной смерч, который пронесся по побережью Черного моря.

На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видны темные облака, нависающие над городом Синоп, густой туман над морем, а также молнию и гром.

Несколько турецких черноморских провинций в последние дни пострадали от штормов и внезапных наводнений.

По данным местных СМИ, на прошлой неделе, в северо-восточной провинции Артвин, наводнения привели к разрушению зданий. А в соседней провинции Ризе из-за урагана погибли семь человек.

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Автор: Денис Прядко