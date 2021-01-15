Морозы приближаются: спасатели предупредили о сильном снижении температуры

Ночью температура до 21° мороза.

Сегодня в Украине ударит мороз / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня и завтра, 15-16 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Ночью температура упадет до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем до 10-16° мороза", - говорится в сообщении.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза.

17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.

Мощный снегопад в Украине

Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.

Температура воздуха на всей территории колеблется от -10° до -2°, в Одесской области -12...+2°.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии - снежная каша, в Ивано-Франковской - покрытие заснеженное.

Отмечается, что в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.