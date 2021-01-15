Морозы приближаются: спасатели предупредили о сильном снижении температуры
Ночью температура до 21° мороза.
Сегодня и завтра, 15-16 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Ночью температура упадет до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем до 10-16° мороза", - говорится в сообщении.
По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза.
17-18 января холодная погода сохранится.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.
Мощный снегопад в Украине
Сегодня, 15 января, небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновецкой и Черкасской областях. Здесь выпало от 5 до 10 см снега.
Температура воздуха на всей территории колеблется от -10° до -2°, в Одесской области -12...+2°.
На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10...-4°. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, во Львовской на покрытии - снежная каша, в Ивано-Франковской - покрытие заснеженное.
Отмечается, что в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.
- Винница-6°... -11°
- Днепр-3°... -17°
- Донецк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запорожье-2°... -15°
- Ивано-Франковск-5°... -11°
- Киев-8°... -18°
- Кропивницкий-3°... -16°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк-7°... -18°
- Львов-6°... -17°
- Николаев-3°... -15°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+2°... -6°
- Сумы-4°... -20°
- Тернополь-7°... -14°
- Харьков-2°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницкий-8°... -15°
- Черкассы-2°... -10°
- Чернигов-10°... -19°
- Черновцы-3°... -8°