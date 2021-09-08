Местным жителям рекомендуют эвакуироваться. К спасательным операциям привлекли военных.

Наводнение накрыло центральную часть Мексики. Уже есть погибшие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, из-за мощных ливней в штате Идальго вышла из берегов крупнейшая река и затопила несколько населенных пунктов.

В результате наводнения повреждено более 2000 домов. Местным жителям рекомендуют эвакуироваться.

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По данным BBC, к спасательным работам были привлечены военные.

Президент Мексики призвал жителей низинных районов перебраться в убежища или оставаться с родственниками или друзьями в более безопасных местах.

Как сообщается, более 30000 человек пострадали от наводнения.

По словам властей, два человека погибли.

Как сообщал Погода УНИАН, в Мексике в институте социального обеспечения из-за отключения системы подачи кислорода умерли 16 пациентов. Позже их количество увеличилось до 17.

Больницу затопило в результате разлива реки Тула. Во время наводнения там находились 104 сотрудника института и 56 пациентов.

Вода попала в помещения, где находятся системы энергоснабжения и подачи кислорода. Из-за этого произошел сбой.

Автор: Екатерина Лиманская