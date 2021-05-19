Вчера и сегодня, 18 и 19 мая, в Киев накрыли сильные ливни. Такие погодные условия привели к пробкам.
К тому же, некоторые улицы полностью затопило. Например, это произошло с улицей Татарская, которую сильно залило дождем и она превратилась в маленькую речку.
Соответствующее фото разместили в Telegram-канале Киев Оперативный.
"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - говорится в сообщении.
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Затопление Червонограда и Ковеля
Через обильную слива затопило города Червоноград (Львовщина) и Ковель (Волынь). Лить начало под вечер.
По словам местных, в воде оказалась более половины улиц. Говорят, что все из-за засоренных стоков, и добавляют: так город "плавает" каждый раз после сильного дождя. На этот раз в воде заглохли более десятка авто.
В Ковеле также сразу несколько улиц превратились в реки. На видео видно, как машины еле двигаются в сплошном потоке. По словам местных, вода местами достигала метра.
Затопило также тротуары и частные дворы. Синоптики обещают дожди и в следующие несколько дней.
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