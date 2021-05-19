От затопления пострадала улица Татарская.

Вчера и сегодня, 18 и 19 мая, в Киев накрыли сильные ливни. Такие погодные условия привели к пробкам.

К тому же, некоторые улицы полностью затопило. Например, это произошло с улицей Татарская, которую сильно залило дождем и она превратилась в маленькую речку.

Соответствующее фото разместили в Telegram-канале Киев Оперативный.

"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСпасатели предупреждают о непогоде: в ближайшие часы на Украину налетят грозы

Затопление Червонограда и Ковеля

Через обильную слива затопило города Червоноград (Львовщина) и Ковель (Волынь). Лить начало под вечер.

По словам местных, в воде оказалась более половины улиц. Говорят, что все из-за засоренных стоков, и добавляют: так город "плавает" каждый раз после сильного дождя. На этот раз в воде заглохли более десятка авто.

В Ковеле также сразу несколько улиц превратились в реки. На видео видно, как машины еле двигаются в сплошном потоке. По словам местных, вода местами достигала метра.

Затопило также тротуары и частные дворы. Синоптики обещают дожди и в следующие несколько дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак