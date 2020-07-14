В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля
Ожидаются грозы, град и сильные дожди.
Во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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