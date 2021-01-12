В Карпатах объявили об опасности схода лавин
Спасатели отметили значительную опасность схода лавин.
На восточном склоне горы Поп Иван Черногорский возможен сход лавин.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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Работниками Яворницкого поисково-спасательного отделения было проведено зондирование снежного профиля и тест компрессией на степень лавинной опасности.
Согласно результатам теста, определен 3 уровень лавинной опасности.
"Работы проводились на восточном склоне г. Поп Иван Черногорский крутизной 37* на высоте 1947 г.н.г.м. Согласно результатов теста, определен 3 уровень лавинной опасности (ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ). Сход лавин возможен при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снежный покров на данном крутом склоне закреплен умеренно.
Лавиноопасный сезон в Украине
6 января в районе Черногорского массива в Украине открыли лавиноопасный сезон.
"По данным Сл Пожежевская(Ивано-Франковская область) лавиноопасный сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
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