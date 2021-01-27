Сильные метели и снег до 40 сантиметров: в ряде областей объявили красный уровень опасности

Над Украиной активизировался новый циклон.

Циклон принесет в Украину сильные снегопады и порывы ветра / фото УНИАН

В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января ожидается серьезное осложнение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 30-40 см усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Такие погодные условия относятся к третьему уровню опасности, красному.

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (второй уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, желтый); на дорогах - гололедица.

"Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Сильный снегопад в Одессе

Сильный снегопад, который начался ночью в Одессе, продолжается. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.

Движение транспорта по улицам города затруднено, образовались пробки.

В мэрии сообщают, что спецтехника коммунальных предприятий начала работать в 4:00. Всего задействовано 90 машин.

Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчано-соляной смесью.

Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, снег будет идти в Одессе в течение дня ожидается выпадение более месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию усугубляет сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.

По прогнозам синоптиков, в Одессе может выпасть до 40 см снега.