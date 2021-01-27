Сильные метели и снег до 40 сантиметров: в ряде областей объявили красный уровень опасности
Над Украиной активизировался новый циклон.
В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января ожидается серьезное осложнение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Непогода близко: сегодня Украину накроет мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица
В Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 30-40 см усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Такие погодные условия относятся к третьему уровню опасности, красному.
В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (второй уровень опасности, оранжевый).
В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, желтый); на дорогах - гололедица.
"Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Сильный снегопад в Одессе
Сильный снегопад, который начался ночью в Одессе, продолжается. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.
Движение транспорта по улицам города затруднено, образовались пробки.
В мэрии сообщают, что спецтехника коммунальных предприятий начала работать в 4:00. Всего задействовано 90 машин.
Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчано-соляной смесью.
Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, снег будет идти в Одессе в течение дня ожидается выпадение более месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию усугубляет сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.
Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.
По прогнозам синоптиков, в Одессе может выпасть до 40 см снега.
- Винница-1°... -3°
- Днепр+7°... +3°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+9°... +4°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+1°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+5°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы0°... -3°