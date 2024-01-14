Утро встретило столицу и область морозом, однако день прогнозируют более приятным.

Киевской области и столице сегодня прогнозируют "оттепель" по температурным показателям. Станет теплее, как и обещал синоптик Игорь Кибальчич, акцентируя, что после исчезновения арктического антициклона, наконец-то в Украину придут теплые дни.

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня по Киевские области следует ожидать 0-5° мороза, в Киеве температура будет колебаться в пределах 0-2° мороза.

На дорогах который день подряд возможна гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее. Несмотря на потепление, в течение дня будет облачно. Возможны небольшие осадки в виде снега.

Видео дня

Ветер юго-западный, скоростью 7-12 м/с. По состоянию на 07:30 утра в столице воздух прогрелся после ночи лишь до -6°

Относительная влажность составляет 93%, атмосферное давление зафиксировано на уровне 738 мм. рт. ст.

Синоптик прогнозировал Украине период теплых дней

Как уже упоминалось, в комментарии СМИ синоптик Игорь Кибальчич 12 января прогнозировал, что после исчезновения холодного антициклона, в Украине станет теплее. Он говорил, что повышения температуры воздуха следует ожидать в промежуток с 10 по 20 января. Синоптик назвал такие изменения "оттепелью", однако уточнил, что вместо морозов в Украине возможны обильные осадки: снег и дождь.

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