Появился прогноз погоды на 29 октября.

Завтра на Киевщине ожидается "умеренный" ветер по сравнению с порывами стихии, которые нанесли значительные разрушения и привели к смерти людей 28 октября.

Появился новый прогноз от Украинского гидрометцентра о том, какая погода будет в столице и области в воскресенье, 29 октября. Синоптики обещают западный ветер, скоростью 7-12 метров в секунду.

День будет сопровождать незначительная облачность, кое-где будет выходить солнышко. Сильных дождей не предвидится.

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По Киевской области днем будет 10-15° тепла, ночью холоднее - 4-9°.

В Киеве средняя температура ночью будет теплее - на уровне 7-9°, днем 12-14°.

В Украине ветер наделал много беды - какие последствия

Утром украинцы узнали печальную новость - в Киеве из-за сильного ветра погибли два человека. Трагедии произошли в Шевченковском и Подольском районах столицы. На одного мужчину упало дерево, другой также погиб из-за последствий сильного ветра. Утром 28 октября Укргидрометцентр объявил II уровень опасности из-за непогоды на Киевщине. Синоптики заявляли о порывах ветра, скоростью 25-28 м/с. Однако беда произошла не только на Киевщине - значительные разрушения из-за ветра фиксируют во многих регионах Украины. В чатсности, ветер повредил в Ровенской области крепость 10 века - памятник архитектуры позднего средневековья Дубенский замок.

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