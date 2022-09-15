В течение дня температура в столице поднимется до +17°.

В пятницу, 17 сентября, в Киеве ожидается пасмурная осенняя погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +14°, а днем столбики термометров покажут +17°. Весь день ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. Возможен дождь.

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Ветер ожидается северо-западный, а его скорость составит 0,7 - 1,7 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 736-739 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +14°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +10°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+19°, легкий дождь.

В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +12°...+18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, легкий дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+28°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +22°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +16°, днем +22°, дожди с грозами.

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