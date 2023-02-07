В горах объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня в высокогорье Карпат ударил сильный мороз. По данным спасателей, температура на горе Поп Иван Черногорский упала ниже 20 грдусов.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северный, 5 м/ с, температура воздуха -22°С", - сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В то же время синоптики Укргидрометцентра объявили в Карпатах предупреждение о возможности схода лавин.

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"В связи с интенсивным приростом снежного покрова на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в горах объявлен 3 уровень опасности, оранжевый.

Вскоре такие низкие температура ожидается не только в высокогорье Карпат, но и в других регионах страны. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, температура воздуха на этой неделе будет на 1-4 градуса ниже нормы, а наиболее заметное снижение температуры ощутят на себе жители западной Украины. В частности, 9 февраля в Карпатах и на Прикарпатье ночью ударит мороз до -22...-17 градусов.

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