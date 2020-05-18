Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

10:56, 18 мая 2020
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Ожидается, что летом 30-градусная жара будет сменяться похолоданием до +15.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода летом 2020 в Украине будет переменчивой, ожидаются перепады температур с похолоданием до +15 градусов.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +23° (карта)

Об этом "Апострофу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

"Особых аномалий летом мы не ожидаем, но сами видите, что температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето. Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду", - сообщила она.

Синоптики прогнозируют, что первые дни июня в стране будут достаточно жаркими. В частности, в центральной части Украины, а также в южных и северных регионах температура воздуха поднимется до 26-29 градусов тепла. Жарко будет и на востоке, где прогнозируют до 28 градусов с отметкой "плюс", и на западе, где столбики термометров будут показывать до 30 градусов тепла.

Однако уже 3-4 июня температура воздуха начнет падать практически во всех регионах Украины. В центре и на севере страны в эти дни синоптики прогнозируют около 20 градусов тепла, на юге от +23...+25 градусов, на западе около 23 тепла, в южных областях от 21 до 24 градусов выше нуля.

Прохладную погоду прогнозируют практически на всю первую декаду июня. На севере и в центре страны с 5 июня ожидается похолодание до +13...+15 градусов.

Напомним, до конца мая и в начале июня погода в Украине будет прохладной, практически каждый день ожидаются дожди.

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Теги: #погода
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